Bad Delivery: PCDF frustra quadrilha especializada em tráfico de drogas

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Receita Federal, lançou a quarta fase da Operação Bad Delivery, destinada a combater o tráfico de drogas através dos Correios. A ação resultou na prisão de um homem e na apreensão de um menor, ambos envolvidos em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Os agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) monitoraram a entrega de uma encomenda suspeita no Guará II. Ao receber o pacote, o destinatário, um homem de 20 anos, admitiu o crime. Durante a inspeção, foram encontrados 12 tabletes de haxixe escondidos em embalagens de ração para cachorro. O homem foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão, podendo ser aumentada de 1/6 a 2/3 devido à origem das drogas do Estado da Paraíba.

Em uma sequência de ações, os policiais flagraram um adolescente de 17 anos no Guará I ao receber uma encomenda similar. Ao abrir o pacote, os agentes encontraram mais 12 tabletes de haxixe também ocultos em sacos de ração. Na revista pessoal, foram descobertos na mochila do menor uma balança de precisão e porções de maconha, cocaína, MDMA e haxixe. O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I).

Segundo o delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba Neto, “cada tablete de haxixe apreendido pode valer até R$ 5 mil, totalizando um valor estimado de R$ 120 mil para as drogas apreendidas”.