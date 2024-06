Aulão divertido e inclusivo na Brasília Capital Fitness

Um dos principais eventos do mundo fit, a Brasília Capital Fitness, acontece do dia 26 a 29 de setembro. Para esta edição, a professora de fitdance, Nathalia Yurie lançará um aulão inclusivo para o público que não costuma ser atingido pela modalidade.

Segundo Nathalia, a intenção é levar pessoas que geralmente acabam sendo excluídas do esporte de certa forma, como pessoas com deficiência e também que possuem condições genéticas como a Síndrome de Down.

“Vemos dentro de algumas salas que alunos deixam de fazer a modalidade por achar que estão fora do ‘padrão’. Onde um público é predominantemente feminino e dentro de uma faixa etária até cerca de 45 anos, vemos que os demais muitas vezes deixam de fazer por vergonha ou por achar que não vão se encaixar ali. E o mesmo serve para pessoas com deficiência.”, explicou a profissional.

Este será o primeiro aulão inclusivo da BCFW e a intenção é atingir o maior número de pessoas possível. “Para esta aula do Brasília Capital Fitness eu quero mostrar que a dança é para todos e que podemos nos divertir juntos”.

Arte: Divulgação

Além disso, Nathalia conta que a modalidade de fitdance pode contribuir muito para o desenvolvimento da pessoa e para a auto estima. A profissional já trabalhou com portadores de síndrome de down, autistas, pessoas de mobilidade reduzida e todos demonstraram evolução após as aulas.

“A dança é terapia na vida de muitas pessoas (na minha, inclusive) e sei o quanto ela pode fazer por alguém. Sempre digo que entrei nesse mundo para fazer pelos outros (através da dança) o que a dança faz por mim”, contou a professora.

Para alavancar ainda mais o seu projeto, Nathalia Yurie busca apoiadores que possam contribuir de alguma forma. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados diretamente com Nathalia através do seu Instagram.