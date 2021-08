Avanço da vacinação de jovens contra a covid-19 para

Ainda assim, a imunização dos adolescentes com 17 anos continua, já que as doses existentes na secretaria são suficientes para o grupo

Completando uma semana que a imunização contra a covid-19 de jovens com 17 anos sem comorbidades foi liberada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o avanço nas idades foi suspenso. A justificativa, de acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, é a falta de vacinas da Pfizer, única autorizada para aplicação na idade, para primeira dose.

“Só conseguimos dar continuidade ao público de 12 a 17 anos se tivermos Pfizer. Só podemos garantir que vamos dar continuidade quando nós recebermos essas doses do Ministério da Saúde. A maioria que recebemos é de AstraZeneca e Coronavac e um pouco mais de 5 mil de Pfizer. Não conseguimos abrir nova faixa”, explicou Valero.

Ainda assim, a imunização dos adolescentes com 17 anos continua, já que as doses existentes na secretaria são suficientes para o grupo. “Assim que recebermos doses. A imunização para 17 anos continua, não vai parar, mas não podemos ampliar para 16 porque seria provocar caos, sem doses”, continuou.

Nesta segunda-feira (30), o Distrito Federal espera receber 37.780 de novas vacinas, sendo 27.250 doses da AstraZeneca e 10.530 da Pfizer, porém todas para D2.

2ª dose

Além da vacinação dos jovens, Valero também comentou sobre a decisão do GDF em antecipar a segunda dose daqueles que tem o reforço dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer marcados para até o dia 7 de setembro.

Ainda de acordo com o subsecretário, as pessoas já podem procurar os postos a partir desta terça-feira (31).