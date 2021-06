Autores de roubo em mansão no Park Way são presos

Todos os quatro presos possuem antecedentes e envolvimento em outros assaltos, homicídios e tráfico de drogas. Um deles já se envolveu em pelo menos cinco assaltos

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Civil do DF prendeu, preventivamente, quatro participantes de um roubo a residência do Setor de Mansões Park Way (SMPW), ocorrido no dia 26 de novembro de 2020.

As investigações apuraram que cinco indivíduos ingressaram na casa, anunciaram o assalto e, mediante o emprego de armas de fogo, renderam os moradores e subtraíram joias, aparelhos celulares e uma arma.

Um dos investigados faleceu durante as investigações, vítima de choque elétrico, no Complexo da Papuda. Os mandados de prisão dos demais foram cumpridos na manhã de hoje.

Durante as investigações, verificou-se que os criminosos se dirigiram para as proximidades da casa para fazer um levantamento, mas, notando o portão aberto, resolveram praticar o assalto.

Foram captados com autorização judicial vídeos desse levantamento, quando, inclusive, os investigados falam que o assalto na mansão será “mamão”, isto é, fácil. Também foram levantados vídeos da exibição de valores roubados de outras residências.

Todos os quatro presos possuem antecedentes e envolvimento em outros assaltos, homicídios e tráfico de drogas. Um deles já se envolveu em pelo menos cinco assaltos.

Os envolvidos foram presos preventivamente em cumprimento a mandados expedidos pelo Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (DF).

Com informações da PCDF