Ibaneis reafirma vontade de concorrer ao Senado e vislumbra parceria com o PL

Por Carolina Freitas e João Paulo Nunes

Durante a entrega de subsídios de R$ 15 mil para famílias darem entrada na casa própria, por meio do programa Morar DF, nesta quinta-feira (27), o governador Ibaneis Rocha (MDB) falou sobre as tratativas para disputar uma vaga para o Senado Federal, com uma possível parceria com o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve lançar também a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro para concorrer a outra cadeira do Senado disponível para o Distrito Federal.

A ideia de Ibaneis é firmar uma parceria com o PL para uma dobradinha com Michelle para juntos, a direita, ocupar as duas vagas do Senado para o DF: “Eu pretendo caminhar junto com o PL, é um partido que está na nossa base, já votamos nele nas últimas duas eleições nacionais. Nós temos uma identidade com o PL, mesmo que não seja completa, durante o mandato do presidente Bolsonaro nós tivemos algumas divergências, mas isso é natural da política. O que importa é que temos muito mais pontos de encontro do que divergências”.

Na noite desta quarta-feira, o chefe do Executivo já havia afirmado em entrevista às Rádios JK e Rádio Mix sua vontade de fazer uma “dobradinho” com Michelle Bolsonaro, a ex-primeira dama. ““Seria uma grande convergência. Ela (Michelle) tem o voto ideológico, e eu tenho outro tipo de voto, que é o de quem gosta do que estamos realizando. Acho que seria uma junção muito boa para o Distrito Federal. Sairíamos (na disputa pelo Senado) Michelle e eu. Teríamos condições de fazer as duas vagas”.

Direita e esquerda

Para Ibaneis, já está muito definido o que é direita e esquerda no Brasil, e que o ideal é a direita sair unida nas eleições 2026, tanto nas cadeiras para o Senado, como com a candidatura de Celina Leão para governadora do DF: “Na minha visão está bem definida essa questão de quem é esquerda e de quem é direita e quais são os projetos que estão colocados. Eu partilho da postura que sou uma pessoa de direita, não sou nenhum ideológico, mas o caminho acredito que seja a direita sair unida com a eleição da Celina para o GDF e duas pessoas que tenham esse perfil de apoio da direita que saiam para o Senado”.

Do ponto de vista do atual governador do DF, os brasilienses são em sua maioria apoiadores da direita, e por isso, a união é o caminho: “A direita tem que caminhar unida, sendo um projeto que agrada o DF. Nas duas últimas eleições a direita venceu as eleições no DF com uma larga maioria, somando os votos de todos os candidatos da direita na eleição que eu ganhei em primeiro turno em 2022, nós tivemos 70% dos votos. Na primeira eleição que disputei, em 2018, ganhei também com 70% dos votos. Isso mostra que a população do DF está identificada com esse projeto de desenvolvimento”.

Em relação aos esforços do Partido dos Trabalhadores (PT) em retomar lugares na política, Ibaneis destacou: “Vamos aguardar a eleição de 2026 que vai ser uma eleição muito disputada, nós sabemos que o PT está muito tempo fora do governo e eles tem a vontade de retornar para fazer as lambanças que eles fizeram ao longo de todos os mandatos que passaram aqui, mas a gente espera vencer as eleições e continuar com esse projeto de desenvolvimento do DF”.