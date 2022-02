Aulas 100% presenciais voltam nesta segunda-feira (14)

Somente estudantes com comorbidades comprovadas por meio de laudo médico poderão continuar a acompanhar as aulas de casa

O ano letivo com 100% das atividades presenciais e sem a obrigatoriedade de comprovar a vacina contra Covid-19 começou para cerca de 470 mil estudantes, nesta segunda-feira (14).

Cerca de 680 escolas da rede pública do Distrito Federal receberam um protocolo com os principais cuidados sanitários a serem tomados. O documento conta com informações e orientações baseadas nas diretrizes atualizadas das áreas técnicas da Secretaria de Saúde.

Somente estudantes com comorbidades comprovadas por meio de laudo médico poderão continuar a acompanhar as aulas de casa.

Com as dificuldades do ensino remoto, os alunos da rede pública passarão por avaliação diagnóstica para identificar os prejuízos na alfabetização. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de março.