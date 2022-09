Audiência pública discutirá impacto ambiental do Setor Habitacional Jóquei Clube

A transmissão ao vivo será realizada no canal do YouTube do Brasília Ambiental, das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto

Letícia Mirelly

[email protected]

Estudo será apresentado em 11 de outubro, no YouTube do Brasília Ambiental

No dia 11 de outubro, o Instituto Brasília Ambiental realizará uma audiência pública virtual por meio da Superintendência de Licenciamento (Sulam). A ideia é apresentar e discutir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) para a divisão de solo urbano e, dessa forma, assegurar o licenciamento ambiental do empreendimento Setor Habitacional Jóquei Clube, em Vicente Pires.

A transmissão ao vivo será realizada no canal do YouTube do Brasília Ambiental, das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto e um espaço aberto para a participação de interessados. Já estão disponíveis no site do Instituto, o regulamento do encontro, os estudos e o relatório de impacto ambiental.

Lives

A ideia de se promover audiências públicas totalmente online, em formato de live, no canal do YouTube do Brasília Ambiental, surgiu em 2020, com o objetivo de se evitar a disseminação do novo coronavírus. E desde as primeiras edições observou-se o grande sucesso de público participando da transmissão simultânea.

As audiências públicas servem para colher informações para aprimorar o processo e os estudos para concessão de licenciamento para atividades e empreendimentos que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.