Bolsonaro tem encontro com mulheres parlamentares no DF

Bolsonaro sancionou a lei que institui a campanha do Agosto Lilás, para combate da violência contra a mulher

Na manhã desta sexta-feira (9), Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, se encontrou com mulheres parlamentares no Palácio da Alvorada. No encontro, assuntos como a mudança na lei da laqueadura e a criação do Agosto Lilás.

A nova lei da laqueadura já havia sido aprovada, diminuindo a idade mínima para realizar o procedimento e tirando a necessidade de autorização do cônjuge.

Celina Leão, deputada federal e que disputa essas eleições como vice de Ibaneis Rocha (MDB), agradeceu ao Presidente. “Eu, como coordenadora da bancada feminina, quero agradecer pelo avanço dessas legislações em nome de todas as mulheres do Brasil”.

Bolsonaro sancionou a lei que institui a campanha do Agosto Lilás, para combate da violência contra a mulher. “Em nosso governo, são 78 decretos em defesa da mulher. Cada vez mais queremos inserir as mulheres no lugar de destaque que elas merecem na nossa sociedade”, completou.

E para finalizar a cerimônia informal, o presidente assinou os documentos. Na saída da reunião, Bolsonaro foi ovacionado com gritos de “mito” por aqueles que o esperavam na entrada do Palácio da Alvorada.

O candidato à reeleição aproveitou a situação para falar sobre suas propostas: “Não tem aborto aqui não. Não tem ideologia de gênero e nem liberação de drogas”, fala que foi muito comemorada pelos apoiadores que lá estavam.

Distrito Federal

Flávia Arruda, candidata ao Senado pelo DF, falou sobre a sanção da Lei que garante a desafetação da região da 26 de Setembro. “Queremos dar dignidade para essas famílias que já vivem na região há muitos anos, muitos até antes da chegada do Parque Nacional. Vamos seguir preservando o parque, mas também queremos políticas públicas para essas 40 mil pessoas que lá moral”. A deputada federal afirmou que não haverá prejuízo ambiental.