Ibaneis relembra obras em Sobradinho e Fercal

Em Sobradinho II, foram entregues uma UBS, dezenas de abrigos de ônibus, pavimentação e um campo de grama sintética na Vila Rabelo

Nesta sexta-feira (09), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou as regiões de Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. Durante passeio, ele relembrou e destacou as obras feitas nas três cidades.

“Fizemos um investimento alto nas três cidades. Em Sobradinho II reformamos a feira, estamos construindo calçadas e a delegacia, que é um pedido antigo da população, e entregamos uma UBS. Em Sobradinho, as principais avenidas estão com LED, entregamos a rodoviária e estamos fazendo o viaduto na entrada da cidade. Nessa caminhada hoje notamos a alegria da população com o trabalho que estamos fazendo”, afirmou o governador.

Em Sobradinho, houve a instalação da passarela na BR-020, a pavimentação e drenagem do Córrego do Arrozal e a entrega do Complexo Viário Governador Roriz.

Na cidade irmã, Sobradinho II, foram entregues uma UBS, dezenas de abrigos de ônibus, pavimentação e um campo de grama sintética na Vila Rabelo.

A Fercal também ganhou uma UBS, drenagem, pavimentação, praça esportiva, iluminação em LED e calçadas. “Vamos continuar investindo na infraestrutura para ter o desenvolvimento das cidades e investir na área social para o DF continuar na retomada da geração de emprego e renda”, finalizou o chefe do Executivo.