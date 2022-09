OAB-DF fará sabatina com candidatos ao GDF

O evento acontecerá na segunda e terça, no prédio-sede da ordem, na Asa Norte, e será transmitido pelo canal oficial no YouTube

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) irá fazer, na próxima semana, sabatinas com os candidatos a governador da capital.

“Temos, nesta ação, uma contribuição da OAB/DF com a sociedade no fortalecimento da democracia. A Ordem é uma instituição que sempre esteve e estará ao lado da democracia”, afirma o presidente da ordem, Délio Lins e Silva Jr., sobre essa iniciativa.

O evento acontecerá nas próximas segunda (12) e terça-feira (13), no prédio-sede da ordem, na Asa Norte, e será transmitido pelo canal oficial no YouTube.

“A sabatina é uma forma de fomentar o envolvimento responsável da sociedade e da advocacia na política, de modo a permitir a análise dos projetos e das propostas de cada candidato. Mais uma vez, a OAB/DF cumpre o seu compromisso de ser a casa da democracia”, diz a vice-presidente Lenda Tariana.

Na segunda, quem comparecerá será Ibaneis Rocha (MDB), Izalci Lucas (PSDB) e Paulo Octávio (PSD). Já na terça, será Leandro Grass (PV), Leila do Vôlei (PDT) e Keka Bagno (PSOL). O evento começa às 10:30.

Os candidatos convidados foram escolhidos a partir da pesquisa do Instituto Ipec, divulgada no último dia 30, onde os seis primeiros colocados nos índices de intenção de voto foram convocados.

Essa pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%