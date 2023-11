Secretaria abre vagas para cursos de Educação Profissional e Tecnológica

Esta medida foi oficializada na última terça-feira (7), quando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicou o Edital nº 64 no Diário Oficial do DF

A Secretaria de Educação anunciou, nessa semana, a abertura de mais de 5 mil vagas para cursos de Educação Profissional e Tecnológica no primeiro semestre de 2024. Neste ano, segundo a pasta, será apenas um edital, unificando, assim, o processo seletivo para todas as modalidades de cursos oferecidos nas Unidades Escolares (UEs) da Rede Pública de Ensino.

As inscrições estarão abertas no período entre 28 de novembro e 10 de dezembro. A segunda etapa do processo seletivo ocorrerá em 26 de dezembro, com a divulgação dos resultados prevista para 22 de dezembro e 19 de janeiro. Os candidatos que conquistarem a vaga terão a oportunidade de efetuar suas matrículas entre os dias 2 a 5 de janeiro. É de extrema importância que os interessados estejam atentos às datas e cumpram os prazos estabelecidos.

Esta medida foi oficializada na última terça-feira (7), quando a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicou o Edital nº 64 no Diário Oficial do DF. Este edital contém informações sobre o processo seletivo para o ingresso de estudantes nos Cursos de Educação Profissional e Tecnológica, destinados ao primeiro semestre de 2024.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem realizar suas inscrições exclusivamente de forma online, por meio do site oficial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. É essencial preencher o formulário de inscrição, fornecendo informações pessoais e escolhendo os cursos de interesse. Todos os requisitos e documentos solicitados devem ser enviados de acordo com as orientações do edital.

Vagas disponíveis e oportunidades

O processo seletivo abrange diversos cursos em diferentes áreas do conhecimento, tais como administração, enfermagem, cuidadora infantil, informática, assistente administrativo, barbeiro, programador Web, nutrição dietética, computação gráfica, entre outras modalidades em 15 unidades escolares. É fundamental que os interessados consultem o edital completo para obter informações detalhadas sobre a quantidade de vagas por curso e as opções disponíveis.

Esta oportunidade é uma grande chance para os estudantes do Distrito Federal buscarem educação profissional e tecnológica de qualidade. Portanto, é altamente recomendado que todos os interessados leiam atentamente o edital, sigam as instruções de inscrição e estejam preparados para concorrer às vagas disponíveis. A educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional, e esta iniciativa visa fortalecer esse pilar.

Documentação necessária

-Declaração de Escolaridade;

-Original e cópia do Histórico Escolar;

-Original e cópia simples da Carteira de Identidade ou outros documentos descritos na Lei Federal no 12.037, de 2009 (Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Identificação Funcional, outro documento com foto que permita identificação do candidato;

-Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

-Duas fotos 3×4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de “scanner”, digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);

-Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de residência de próprio punho do interessado;

-Tipagem Sanguínea e Fator RH;

-Os candidatos com deficiência contemplados, além dos documentos descritos, devem apresentar laudo médico, original e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência;

-Os candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) contemplados deverão apresentar laudo médico ou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) válida;

-Os laudos médicos que tipifiquem deficiências permanentes, emitidos por profissionais médicos do Sistema de Saúde Pública do Distrito Federal, mediante perícia, têm validade indeterminada para fins de comprovação e inclusão do candidato no presente Processo Seletivo.

As informações são da Secretaria de Educação