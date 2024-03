Audiência pública debate empreendimento no Jardim Botânico

O evento também poderá ser acompanhado, ao vivo, pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube.

Nesta quarta-feira (6), das 19h às 22h, a Superintendência de Licenciamento (Sulam) do Instituto Brasília Ambiental promove uma audiência pública para apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) de parcelamento de solo urbano referente ao licenciamento ambiental do Villa Borghese Residencial e Resorts. O empreendimento está localizado na Estrada do Sol, km 7, Quinhão 11 da Fazenda Taboquinha, no Setor Habitacional Jardim Botânico.

A reunião será realizada presencialmente na Sala 10 do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB), no Centro de Práticas Sustentáveis (Av. do Cerrado s/nº, Jardins Mangueiral). O evento também poderá ser acompanhado, ao vivo, pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube.

Na ocasião, será feita a exposição técnica do projeto e aberto um espaço para a participação das pessoas interessadas. Todos os estudos, assim como as instruções de acesso ao canal de transmissão e o formulário para encaminhamento de contribuições, estão disponíveis no site do instituto.

*Com informações do Brasília Ambiental