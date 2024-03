Policial é preso durante surto psicótico após atirar em carro de PM em Águas Claras

Na casa do suspeito, os policiais militares encontraram duas armas de fogo, uma grande quantidade de munição e diversas pedras preciosas, incluindo esmeraldas

Um policial foi detido em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante a madrugada desta segunda-feira (4), em Águas Claras. A prisão ocorreu após uma equipe da PMDF receber um chamado sobre um incidente envolvendo um veículo Toyota SW4 preto, que teria sido atingido por um disparo.

Segundo informações da PMDF, um servidor da reserva relatou o ocorrido à equipe que estava monitorando as quadras residenciais da região. Ele informou que o motorista de um Volkswagen Polo branco teria efetuado o disparo contra seu veículo e em seguida adentrado em um condomínio residencial da área.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe da PMDF confirmou que o motorista do Polo havia acabado de entrar no condomínio, sendo também constatado que ele era um policial. Os policiais tentaram contato com o morador do imóvel, porém sem sucesso, e então acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope) para iniciar a Operação Gerente, que é utilizada para situações de gerenciamento de crise, como em casos de ocorrência com reféns.

Durante o desenrolar da operação, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e constatou que o morador do condomínio estava em um estado de surto psicótico. O policial foi abordado pelas equipes e acabou sendo preso, não oferecendo resistência.