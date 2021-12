Atletas do DF terão apoio do Compete Brasília em 2022

Ao mesmo tempo, a SEL-DF também abriu o aviso de pregão para a contratação de empresa de transporte terrestre no valor de R$ 2,6 milhões

Uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), o Programa Compete Brasília e a empresa Aires Turismo Ltda deve beneficiar atletas por todo o Distrito Federal. O contrato foi assinado para atender às solicitações de passagens áreas nacionais. O valor da nova parceria é de cerca de R$ 3,3 milhões. Ao mesmo tempo, a SEL-DF também abriu o aviso de pregão para a contratação de empresa de transporte terrestre no valor de R$ 2,6 milhões.

Os novos contratos têm o objetivo de atender aos esportistas do programa, que incentiva a participação de atletas e paratletas de alto rendimento em campeonatos nacionais e internacionais, por meio da concessão de transporte aéreo e/ou terrestre.

Em 2021 foram emitidas 1.233 passagens para atletas, paratletas e equipe técnica, totalizando um investimento de mais de R$ 3,3 milhões. “Possibilitar a ida dos representantes brasilienses aos campeonatos é uma das nossas premissas à frente da Secretaria de Esporte e Lazer. Dar continuidade a esse programa tão importante é uma das formas mais eficazes de, mais uma vez, firmar o DF como a capital do esporte”, destaca a secretária Giselle Ferreira.

Requerimento on-line

Para tornar mais ágil e eficaz, os procedimentos de cadastro e requerimento do Compete Brasília agora são on-line. A SEL-DF investiu em tecnologia para evitar o deslocamento dos atletas. O pedido deve ser protocolado no prazo máximo de 40 dias antes do início da competição nacional, e de 60 dias antes do início da competição internacional. A prestação de contas também pode ser feita de maneira on-line.

*Com informações da Agência Brasília