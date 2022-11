PCDF elabora projeto para criação da Delegacia de Proteção Animal

Com a criação da nova delegacia, a PCDF diminuir a incidência de crimes contra os animais, com ações continuadas de combate e repressão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai encaminhar ao GDF um projeto que pretende criar a Delegacia de Proteção Animal. O espaço físico da nova unidade será vinculado à Delegacia do Meio Ambiente (DEMA), unidade especializada na apuração de crimes contra o meio ambiente e os animais, sediada no Departamento de Polícia Especializada (DPE).

O projeto faz parte das medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal nesse período de transição, visando dar mais celeridade às investigações de crimes de maus-tratos aos animais, sem descuidar da apuração dos crimes ambientais, dentre eles o parcelamento irregular do solo, que tem sido alvo de muitas operações e ações da Dema/PCDF.

Nos últimos três anos, a PCDF registrou cerca de mil ocorrências de casos de maus-tratos e crueldade contra cães, gatos, animais silvestres e outros animais. Segundo levantamento estatístico da Segurança Pública do DF, esse número só tem crescido desde o ano de 2019, com um aumento percentual de quase 65%.

Desse modo, a PCDF pretende, em 2023, com a criação da nova delegacia, diminuir a incidência de crimes contra os animais, por meio de ações continuadas de combate e repressão, e também de conscientização, para que as pessoas façam o quanto antes o registro de ocorrência e/ou denúncia, visando à aplicação eficaz da legislação, a prisão de criminosos e, ainda, a prevenção a esses crimes e proteção aos animais do DF.