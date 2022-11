Homem é preso por matar uma criança de 3 anos no Sol Nascente

O homem teria dado tapas nas pernas e costas da criança, que caiu com o rosto na quina de uma mesa e acabou falecendo

Nessa terça-feira (8), policiais da 19ª DP prenderam em flagrante um homem de 42 anos por homicídio qualificado. Ele bateu no filho da companheira, que acabou falecendo devido às agressões. A criança tinha apenas 3 anos, e o crime ocorreu no Sol Nascente, em Ceilândia.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada pelo Hospital Regioanl de Ceilândia (HRC), que informou a morte suspeita da criança que chegou ao local em parada cardíaca após, supostamente, ter caído de uma bicicleta. Os médicos suspeitaram das lesões e da versão apresentada, e por isso, acionaram os agentes.

Os policiais conduziram a genitora da criança e seu companheiro até a delegacia, onde ambos foram ouvidos. Segundo a mulher, ela estava trabalhando no momento do crime e recebeu uma ligação do seu companheiro informando que a criança havia caído de bicicleta e levada ao hospital. A mesma versão foi contada pelo padrasto do menino, porém, ao ser confrontado com as informações levantadas pela investigação, ele acabou confessando que agrediu a criança após ela ficar nervosa com a ausência da mãe.

O homem teria dado tapas nas pernas e costas da criança, que caiu com o rosto na quina de uma mesa e acabou falecendo. O criminoso foi autuado por himicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e motivo fútil.