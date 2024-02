Atendimento a pessoas com sintomas de dengue continua no Carnaval

Além do atendimento, o Distrito Federal também garantiu a continuidade da vacinação contra a dengue durante o feriado

Mesmo com a chegada do Carnaval, o combate a dengue não pode e não vai parar. Durante todo o feriado, dez unidades básicas de saúde (UBSs) e nove tendas de hidratação, além do Hospital de Campanha (HCamp) da Força Aérea Brasileira, estarão atendendo pessoas com sintomas de dengue. Neste sábado (10), outras 38 unidades básicas de saúde (UBSs) irão abrir das 7h às 12h.

Além do atendimento, o Distrito Federal também garantiu a continuidade da vacinação contra a dengue durante o feriado. Nesse primeiro momento, apenas crianças de 10 e 11 anos poderão ser imunizadas. Os serviços que fecham no fim de semana e na segunda e terça-feira voltam a funcionar normalmente a partir da manhã de quarta-feira. Confira o que abre e fecha:

→ Samu: Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

→ Emergências: As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

→ Emergência odontológica: A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) mantém atendimento normal ao longo de todo o feriado, com atendimento 24h.

→ UBSs: No sábado (10), 38 unidades UBSs estarão abertas das 7h às 12h. Outras dez unidades abrem no sábado, domingo, segunda e terça-feira, das 7h às 19h. Na quarta-feira, todas as 176 UBSs funcionam normalmente a partir das 7h, inclusive com atendimento até as 22 horas em 11 unidades. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde.

→ Tendas: As tendas de hidratação vão manter atendimento normal, diariamente, das 7h às 19h, junto aos prédios das administrações regionais de Samambaia, Brazlândia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Sobradinho, Recanto das Emas, São Sebastião, Estrutural e Santa Maria.

→ HCamp: O Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira tem atendimento 24 horas, exclusivo para pacientes com sintomas de dengue.

→ Vacinação: Haverá 15 locais de vacinação contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos no sábado, domingo, segunda e terça. No sábado, também haverá vacinação em outros locais, com os demais imunizantes do calendário de vacinação. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da pasta. Na quarta-feira, todas as salas de vacina voltam a atender normalmente, já no período da manhã.

→ Caps: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os Caps tipos I e II, o Caps AD II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem no sábado (10), domingo (11), segunda (12) e terça (13), voltando a atender normalmente na quarta-feira (14), já no período da manhã. Saiba mais sobre a rede de atenção psicossocial.

→ Farmácias de Alto Custo: As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como farmácias de Alto Custo, funcionam normalmente no sábado (10), das 7h às 12h, fechando no domingo (11), segunda-feira (12) e terça-feira (13). O atendimento ocorre na quarta-feira no horário normal, das 7h às 19h.

→ Ambulatórios e policlínicas: Não haverá atendimento de sábado a terça-feira, voltando a funcionar normalmente na quarta-feira, a partir do turno matutino.