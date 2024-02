Motorista morre após ficar presa às ferragens de carro

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe encontrou a motorista presa às ferragens do carro e já sem sinais vitais

A colisão frontal entre um carro e um caminhão na DF-150, próximo a Sobradinho II, resultou na morte de uma mulher no início da tarde desta sexta-feira (09).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a motorista, identificada apenas como L.S.O, de 27 anos, presa às ferragens do carro e já sem sinais vitais.

Já o motorista do caminhão, identificado apenas como C.G.A., de 49 anos, não se feriu e não precisou ser levado ao hospital. O caminhoneiro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar (PMDF).

Ainda de acordo com o CBMDF, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A perícia foi acionada.