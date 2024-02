PMDF convoca para avaliação médica e odontológica de aprovados

Após análise dos recursos impetrados contra o resultado preliminar do teste, fica mantido o resultado publicado na edição nº 17 do DODF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou, no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (09), o resultado pós-recurso do teste de aptidão física e a convocação para a avaliação médica e odontológica do concurso público de admissão ao curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães.

Após análise dos recursos impetrados contra o resultado preliminar do teste de aptidão física, fica mantido o resultado publicado na edição nº 17 do DODF, de 24 de janeiro deste ano.

É responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horário predeterminados, conforme distribuição descrita no edital. Não serão tolerados atrasos. Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário de chegada, munidos de documento de identidade original e exames médicos, conforme previsto no subitem 13.5.1 do edital de abertura nº 33/2023 – DGP/PMDF.

A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, se forem do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica.

Ficam convocados os candidatos relacionados para a avaliação médica e odontológica, que se realizará no Expertise Saúde Ocupacional, localizado no SEPS 714/914, salas 221 a 224, Ed. Sabin.

As informações são da Agência Brasília