Atenção: última parcela do IPVA começa a vencer no próximo dia 10

Pagamento do tributo foi iniciado em fevereiro e pôde ser dividido em até 6 vezes. Saiba como consultar o seu IPVA pela internet

Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) devem ficar atentos: o pagamento da última parcela deve ser feito entre os dias 10 e 14 de julho, na semana que vem. De responsabilidade da Secretaria de Fazenda, o IPVA começou a vencer em fevereiro e os motoristas tiveram a opção de dividi-lo em até seis vezes.

As datas de vencimento das parcelas foram definidas conforme o algarismo final da placa do veículo. Caso o cidadão deixe de cumprir as obrigações com o Fisco, ele terá o CPF ou o CNPJ registrado em cadastro devedor.

Conforme lembra o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, a quitação do tributo é fundamental para o “bom funcionamento do Distrito Federal”. “Através desse imposto, nós arrecadamos recursos para investir em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura”, explica. “É importante o cidadão compreender que o IPVA é essencial para manter os serviços públicos funcionando e garantir uma melhor qualidade de vida para os brasilienses”, diz.

‌Para consultar o IPVA pela internet ou emitir o documento de arrecadação, basta acessar o Portal de Serviços da Receita. Lá, o contribuinte deve informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo para ter acesso às informações. Outra opção é baixá-lo por meio do aplicativo Economia DF.

Com informações da Agência Brasília