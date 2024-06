Assalto violento aos Correios termina com prisão de criminosos em Ceilândia

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

Na tarde desta sexta-feira (14), uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar do Distrito Federal resultou na prisão de dois indivíduos envolvidos em um assalto a mão armada contra um veículo dos Correios. A operação, conduzida pelas equipes do GTOP 30 e da RP 30 do 10º Batalhão de Policia Militar, aconteceu na região de Ceilândia.

A PMDF recebeu informações de que uma Fiorino amarela dos Correios havia sido roubada por um criminoso extremamente violento, que chegou a apontar uma arma para a cabeça da vítima durante o assalto. Com a gravidade da situação, as equipes iniciaram uma busca imediata pela área.

O veículo foi localizado na região do Sol Nascente, onde estava parado com dois indivíduos saqueando a carga. Ambos os suspeitos, que já possuíam antecedentes criminais por roubo, foram detidos no local.

Os criminosos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e as devidas providências legais.