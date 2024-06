Série ‘Bridgerton’ mudou enredo original para incluir personagem lésbica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A terceira temporada da série “Bridgerton” (Netflix) terminou de forma inesperada para aqueles que leram a série de livros de Julia Quinn e esperavam uma adaptação fiel às telas. A trama da personagem Francesca é alterada nos últimos episódios.

Assim como nos livros, Francesca se casa com John Stirling (Victor Alli). Contudo, o amado -atenção, contém spoiler a partir daqui- morre de repente. A história começa a mudar quando a jovem torna-se viúva e descobre um novo amor.

Com o passar do tempo, no livro, Francesca acaba se apaixonando por um primo do falecido marido, Michael Stirling. Mas, na série, Shonda Rhimes resolveu mudar o gênero do parente e, no último episódio da temporada, ela é apresentada a Michaela Stirling (Masali Baduza), prima de John, o que indica que a garota deverá viver um romance lésbico em uma próxima temporada.