Só 4 times de futebol estão no Top-10 das equipes esportivas mais valiosas do mundo; veja a lista

No Top-10 das equipes esportivas mais valiosas do mundo, segundo a revista Forbes, tem apenas quatro times de futebol: Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique e Barcelona. As equipes norte-americanas de futebol americano (NFL) e de basquete (NBA) dominam o ranking.

O Dallas Cowboys, do futebol americano, avaliado em US$ 9 bilhões (R$ 47 bilhões) — é a equipe mais valiosa do mundo; e no basquete, a marca Los Angeles Lakers ocupa o primeiro lugar com um valor de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões).

Observe no ranking a seguir que o Real Madrid, atual campeão da Champions League, é o mais valorizado entre os times de futebol, mas aparece apenas em 3º lugar.

O Top-10

1)- Dallas Cowboys – Valor do time: US$ 9 bilhões; valor da marca: US$ 1,7 bilhão;

2)- New York Yankees – Valor do time: US$ 7,5 bilhões; valor da marca: US$ 1,17 bilhão;

3)- Real Madrid – Valor do time: US$ 6,6 bilhões; valor da marca: US$1,13 bilhão

4)- Manchester United – Valor do time: US$ 6,5 bilhões; valor da marca: US$ 1,12 bilhão;

5)- Los Angeles Dodgers – Valor do time: US$ 6,4 bilhões; valor da marca: US$: 1,06 bilhão;

6)- Los Angeles Lakers – Valor do time: US$ 6,4 bilhões; valor da marca: US$ 1,00 bilhão;

7)- Bayern Munich – Valor do time: US$ 5,0 bilhões; valor da marca: US$ 965 milhões;

8)- Barcelona – Valor do time: US$ 5,6 bilhões; valor da marca: US$ 947 milhões;

9)- Golden State Warriors – Valor do time: US$ 7,7 bilhões; valor da marca: US$ 911 milhões;

10)- New York Knicks – Valor do time: US$ 6,6 bilhões; valor da marca: US$ 909 milhões;

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]