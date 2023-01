Assaltantes levam R$ 5 mil de casa de idosa na Samambaia

Ao chegar no local, os ladrões já haviam ido embora. Os policiais realizaram uma busca pelas redondezas, mas não encontraram nada

A casa de uma idosa na QR 427 de Samambaia foi assaltada na tarde desta segunda-feira (23). Segundo o filho da mulher, um cofre com cerca de R$ 5 mil reais foi levado.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 14h, uma equipe foi acionada para atender ao chamado. Ao chegar no local, os ladrões já haviam ido embora. Os policiais realizaram uma busca pelas redondezas, mas não encontraram nada.

Além do cofre, o filho da vítima informou que duas televisões e um ventilador também foram levados. “Não sabemos quem foi, mas temos a placa do veículo dos assaltantes”, disse.

A câmera de segurança de uma casa próxima ao local capturou o veículo usado pelos assaltantes. Veja o vídeo: