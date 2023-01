Quadras do Park Way recebem ações de limpeza e correção asfáltica

GDF Presente executou, nos últimos três dias, serviços como roçagem de áreas verdes em locais próximos à Vargem Bonita

Os últimos três dias foram de uma limpeza geral em várias quadras do Park Way, próximas à Vargem Bonita. Serviço realizado pelo GDF Presente, administração regional e Novacap que, em conjunto, fizeram a retirada de faixas de publicidade da área pública, roçagem da área verde e a correção de defeitos no asfalto.

As ações foram executadas nas quadras 14, 18, 21 e 22. O ponto de encontro comunitário (PEC) da 22 teve toda a grama aparada e foi limpo, oferecendo mais conforto à comunidade. Além disso, a equipe fez uma ronda geral e recolheu 58 faixas de publicidade nas quadras da região. Normalmente, elas são fincadas em balões e esquinas, trazendo poluição visual à região administrativa (RA).

“É um trabalho constante que fazemos. Após o fim de semana, chegamos a contabilizar até 80 faixas retiradas”, explica o administrador Deusdete Benevides. “Com relação à roçagem, tínhamos áreas em que o mato cresceu bem e estava, inclusive, atrapalhando a ciclovia. As equipes estão deixando tudo em ordem”, informa.

Outro cuidado na região é a recuperação asfáltica nas pistas da RA. O serviço foi realizado ao longo da rua que dá acesso à Quadra 18. “Havia muitos buracos devido às últimas chuvas que caíram no DF. Com o apoio da Novacap, conseguimos corrigi-los, deixando as vias com melhor solidez de tráfico”, pontua o coordenador do Polo Central 2 do GDF Presente, Anchieta Coimbra.

Além do Park Way, o Polo Central 2 atende as cidades do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira.

Com informações da Agência Brasília