Homem é preso por roubar 15 garotas de programa

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (23), acusado de roubar ao menos 15 garotas de programa.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito contratava os serviços das mulheres e, após concluir o programa, anunciava o assalto e as ameaçava.

De acordo com as vítimas, o homem as ameaçavam e as obrigavam a fazer transferências, via Pix.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito foi preso em Ibotirama (BA), que fica a 830km de distância da capital federal.

Agora, a polícia investiga para descobrir possíveis estupros, além dos roubos já denunciados.