Assaltante é preso após esfaquear mulher na Asa Sul

Foi preso um dos homens suspeitos de participar de um assalto na noite de ontem (30), na Asa Sul.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi abordada na quadra 503 por uma dupla de homens que tentaram roubar seu celular.

Porém, a mulher reagiu à ação e entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Vendo a cena, o outro suspeito, que estava armado com uma faca, atingiu o braço da mulher. A dupla conseguiu fugir do local com o celular da vítima.

Durante a briga com a mulher, um dos homens ficou machucado no peito e foi esse detalhe que fez o assaltante ser preso. Após o crime, a polícia intensificou o patrulhamento próximo ao local e localizou um homem com um ferimento no mesmo lugar que aparentava ser recente.

O detido foi reconhecido pela vítima e ele foi conduzido à 1ª Delegacia para registro da ocorrência. O smartphone roubado não foi localizado.