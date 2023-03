Asfalto chega a mais uma escola rural de Planaltina

Os trabalhos na estrada começaram no último dia de fevereiro, em uma força-tarefa que envolve o 1º DER e a Administração de Planaltina

Os alunos da Escola Classe Estância do Pipiripau 2, em Planaltina, não precisarão mais sujar os seus pés para chegar ao colégio. A via de acesso ao centro de ensino, uma vicinal da DF-345, está passando por serviços de terraplanagem e, futuramente, ganhará um asfalto.

Os trabalhos na estrada começaram no último dia de fevereiro, em uma força-tarefa que envolve o 1º Distrito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Administração Regional de Planaltina e a equipe do Polo Norte do GDF Presente. São cerca de dez pessoas dedicadas a deixar o acesso pronto para ser asfaltado.

“Começamos fazendo o patrolamento da via, serviço que envolve uma espécie de raspagem e nivelamento da pista com a colocação de cascalho”, explica o coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves. “Também estamos trabalhando na limpeza das margens da estrada e na abertura das saídas de escoamento da água. Depois, faremos a compactação e a estrada estará pronta para receber a capa asfáltica.”

De acordo com o diretor do 1º Distrito do DER, Kênio Avelar, a obra vai consumir 2.600 m³ de cascalho e aproximadamente 1.600 toneladas de asfalto. “Faremos ainda toda a sinalização vertical e horizontal da via, bem como a construção de algumas bacias de infiltração para ajudar no escoamento de águas pluviais”, informa.

A pavimentação da pista que leva à EC Estância do Pipiripau faz parte da ação Caminho das Escolas. Criado em 2019, o programa investe na pavimentação de vias próximas às escolas. Os acessos asfaltados somam mais de 50 km – entre as instituições de ensino atendidas, estão as escolas classes dos núcleos rurais de Lamarão (Paranoá), Cariru (Paranoá), Jardim II (Paranoá) e Sonhém de Cima (Sobradinho).

“O asfaltamento da via de acesso à EC Estância do Pipiripau 2 vai trazer mais dignidade não só aos 600 alunos do colégio, mas também aos mais de 3 mil moradores da região”, calcula o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca Fraga. “A economia local também será beneficiada, porque a via é muito usada para escoamento da produção rural da região.”

As informações são da Agência Brasília