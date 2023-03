Arapoanga sem água nesta terça (7) para melhorias no sistema

A normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção

Toda a região do Arapoanga terá o fornecimento de água suspenso nesta terça-feira (7), das 8h até o fim do dia. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará melhorias no sistema de abastecimento da localidade.

A Caesb lembra que toda unidade deverá contar com caixa-d’água correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento.

A normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

Mais informações pelo número 115.

Com informações da Agência Brasília