Incentivado por programas do GDF, nadador é convocado para seleção de base

O atleta vai participar do ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, recebeu o título de melhor nadador do Brasil em sua categoria

O objetivo na carreira de muitos atletas é disputar as Olimpíadas. E Pedro Henrique, de apenas 14 anos, está no caminho para concretizá-lo. O nadador e medalhista de ouro já faz parte do projeto Los Angeles 2028 com a convocação do Comitê Olímpico Brasileiro para integrar a seleção de base do país.

Nascido em Brasília, Pedro mora no Guará II com os pais e a irmã mais nova. A familiaridade com as piscinas vem desde os seis meses de idade. Aos oito, já era competidor e atleta de alto rendimento do Distrito Federal.

Há oito anos sob o comando do treinador Hugo Lobo, Pedro é atleta confederado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) desde maio de 2017. A rotina intensa de treinos já lhe rendeu a convocação para a Seleção Brasileira de Natação em 2019.

A partir daí, o atleta passou a colecionar títulos regionais, nacionais e internacionais, sendo o de melhor nadador do Brasil em sua categoria.

Seu desempenho nas piscinas é marcado por conquistas expressivas. Pedro é medalha de ouro nos 100m e 200m borboleta e medalha de prata na prova 4 x 100 m e 4 x 200 m nado livre.

Pedro confessa que todos os campeonatos foram importantes para sua carreira, mas um deles teve um significado especial. “No I Uana [Unión Americana de Natación] Swimming Cup, em Lima, pude ter a experiência de um grande campeonato. Em todos eles, contei com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. Usamos o Compete Brasília para poder participar de várias competições nacionais e internacionais, como essa do Peru”, ressalta o campeão.

Segundo a mãe do atleta, Michele Neves, para manter o bom rendimento do filho, a família investe em equipe multidisciplinar, academia, entre outros custos necessários. “É o sonho dele e acaba sendo de toda família também. O apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF é fundamental para mantê-lo dentro das piscinas. O sonho do Pedro é ser um medalhista olímpico e não vamos parar até conseguir. O programa Bolsa Atleta dá um fôlego e ajuda a manter o alto rendimento do nosso filho”, diz a mãe orgulhosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, ressalta a importância dos programas da secretaria para o bom desenvolvimento do atleta. “A história do Pedro só reforça o comprometimento da secretaria com os nossos atletas. Já temos um nadador com o pé dentro das Olimpíadas e que já traz para o DF muitos títulos. A Secretaria de Esporte e Lazer reafirma esse compromisso de fomentar ainda mais esses programas, ações e equipamentos para promover nossos atletas. Se depender do GDF, o Pedro já é campeão”, diz.

Este ano o desafio é o Troféu Brasil de Natação, que será realizado em junho, em Recife. A competição é uma seletiva para o Campeonato Mundial Júnior de Natação para Netanya, em Israel, que vai ocorrer de 4 a 9 de setembro.

Programas de governo

O Compete Brasília é um programa da Secretaria de Esporte e Lazer que contempla atletas do DF de alto rendimento, com passagens aéreas e terrestres, para participar de competições nacionais e internacionais.

Pedro também tem o Bolsa Atleta, que ajuda financeiramente esportistas olímpicos e paralímpicos de alto desempenho, que sejam indicados por suas respectivas federações e que apresentem bons resultados em competições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília