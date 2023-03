Inscrições abertas para o Colha & Pague da Goiaba em Brazlândia

Julio Bispo é quem abre a sua chácara, no Núcleo Rural Rodeador, em Brazlândia, para que o público possa colher e degustar goiabas

Estão abertas as inscrições para o Colha & Pague da Goiaba. O evento faz parte da programação da Feira da Goiaba 2023 e ocorre em duas turmas na manhã do próximo sábado (11), em Brazlândia. Idealizadas e organizadas pela Emater-DF com a parceria dos agricultores, as atividades buscam levar a experiência da colheita da fruta fresca e saudável para o público urbano, que não tem um pomar ao seu alcance.

O agricultor Julio Bispo é quem abre a sua chácara, no Núcleo Rural Rodeador, em Brazlândia, para que o público possa colher e degustar goiabas e, principalmente, conhecer o dia a dia do campo. Julio veio do interior do Maranhão para a construção da capital federal, mas acabou se encontrando na área rural, onde os filhos também seguem seus passos na produção agrícola.

Jeremias, Elizeu e Izabel cresceram ajudando o pai na agricultura familiar e, aos poucos, foram tomando a frente do negócio. “Abrir a propriedade para o Colha & Pague é uma forma de valorizar o que a gente produz em Brazlândia, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, que é familiar, e a importância dele para geração de renda e de alimentos para a região”, afirma Jeremias Bispo, o filho mais velho.

Ele conta que os filhos começaram seguindo o pai na produção de verduras, mas com o tempo decidiram fazer a transição para o cultivo de frutas, principalmente goiaba, abacate e mexerica poncã. “Para trabalhar na área rural é preciso ter coragem e ser apaixonado pelo que faz, porque muitas vezes você planta, perde e continua plantando até dar certo”, relata Jeremias. Ele conta que essa persistência vem do aprendizado com o pai. “Ele é minha inspiração, meu herói, exemplo de honra, respeito e perseverança”, afirma.

Hoje com 76 anos, Julio é o mentor dos filhos e acompanha tudo de perto, sempre de olho no trabalho realizado na propriedade. “Temos que brigar para ele não pegar no pesado. Se deixar, ele está capinando, pulverizando. A gente tem que explicar pra ele respeitar a idade que tem”, conta o filho orgulhoso da história do pai.

Os irmãos plantam goiaba há mais de 12 anos, e atualmente a fruta ocupa 14 hectares da chácara. Com a orientação da Emater-DF, eles separaram uma parte do terreno para que o público do Colha & Pague possa escolher e levar as suas frutas. Jeremias explica que a variedade plantada nessa área é a pedro sato. “É uma variedade mais doce, de polpa vermelha e casca mais crocante, que é uma boa para o consumo in natura e também resistente, com mais tempo de prateleira”, afirma.

Com a orientação da Emater-DF, a família de produtores rurais tem aprimorado o manejo da produção e aprendido sobre segurança alimentar dos consumidores. “Eles são muito cuidadosos e produzem um alimento seguro”, afirma a extensionista rural da Emater-DF Luciana Xavier.

“Minha filha de 11 anos come as frutas direto do pé. A produção rural é a nossa vida”, afirma Jeremias. “Esses são os valores que queremos mostrar, o legado que meu pai deixou para a gente desde criança e que hoje podemos deixar para os nossos filhos”, diz o produtor, referindo-se ao zelo pela produção e o respeito ao consumidor.

Sobre a preparação do Colha & Pague, ele destaca: “Estamos animados para receber o público e estamos preparando o dia com muito carinho para que possam nos conhecer e conhecer a nossa produção”, afirma.

Serviço

Colha e Pague da Goiaba

→ Data: sábado (11)

→ Local: Núcleo Rural Rodeador, Chácara 1105, Brazlândia-DF. Acesso pela DF-430.

→ Turma 1: 8h30 às 10h.

→ Turma 2: 10h30 às 12h.

→ Valor: R$ 60 por pessoa. Crianças de 4 a 12 anos pagam meia entrada; crianças abaixo de 4 anos não pagam.

→ Inscrição pelo WhatsApp: (61) 99689-1652, com Izabel.

→ Vagas confirmadas mediante pagamento da inscrição.

→ Importante: Usar calçado apropriado, protetor solar, chapéu e repelente.

Com informações da Agência Brasília