Artista de Brasília cria esculturas de mãos feitas com arames; obras vão para Paris

As mãos serviram de inspiração para mais uma inventividade do artista plástico Manu Militão. Não só para produzir, mas também na concretização de uma exposição, a “Mãos Transparentes”. A mostra conta com sete esculturas, em formatos de mãos, feitas de arames enferrujados que seriam descartados. Ele pretende expor em locais abertos ainda a serem definidos.

As obras são elaboradas em um demorado processo, que consiste em desamassar e cortá-los em pequenas barras, que são, posteriormente, moldadas no formato da mão. Dentre as sete, uma delas tem proporções gigantes, e as outras seis, formando diferentes gestos, possuem 17 vezes (a maior) ou 1.7 vez (as menores) o tamanho da mão do artista.

Inicialmente, os trabalhos estão sendo apresentados a formadores de opinião nesta sexta e também no dia 3 de setembro, para um novo grupo. O artista recebeu um convite para fazer parte da Semana de Arte de Paris deste ano e são esses os trabalhos que ele pretende levar. Ele diz que a produção não irá parar e que a exposição voltará ao Brasil com mais obras.

A proporção das obras é baseada em um dado da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmando que a humanidade utiliza, anualmente, 1.7 vezes os recursos disponibilizados pelo planeta para aquele ano.

Poluição e desperdício



Manu declara que seu propósito é trazer reflexões ao seu público, por isso, começou a fazer arte relacionada à natureza e à sustentabilidade, ele considera essa conscientização importante. “O país está sendo asfixiado, estamos gastando muito mais que sua capacidade, com a poluição e o desperdício”, afirma.

Segundo ele, os artistas são tradutores do seu tempo e o objeto da arte sempre possui uma função social. O ofício exige muito investimento e recursos, não só financeiros, mas também requer tempo. Todas as obras estão à venda, Manu acredita que o maior prazer de um artista é possuir sua obra na casa de alguém, em um lugar de destaque. Ressalta que suas criações não são uma descrição dele próprio, e sim do que vê.

Ainda afirma que os meios de divulgação da arte estão sucateados, pois o atual governo limita a liberdade criativa no seu meio. Ele acredita que o artista não tem direito de ser pessimista, portanto, o objetivo desta exposição é levar as pessoas até sua casa, para que percebam que ele luta contra a atual ofensiva intelectual em forma de arte.

“Vivemos um momento de grande escuridão intelectual neste país e a única forma de liberdade que ainda tenho preservada, é do portão pra dentro da minha casa”

As obras dele já passaram por diversas exposições ao redor do mundo, em especial, ele cita uma que foi apresentada em Nova Iorque. Manu declara que o projeto, sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down, fez com que se aproximasse muito mais da arte enquanto instrumento de conscientização social e reflexão.

Em um trabalho mais recente, “Border”, o artista foi até o Alaska para pintar as pessoas que viviam nas fronteiras. Essas obras foram expostas no Museu Nacional da República e viajariam por todo o país, o que foi impossibilitado pela pandemia.

Manu faz parte de um grupo de Miami, chamado Jada, com artistas metamodernistas de diversos países, que colocam a arte como instrumento de reflexão, traduzindo o seu tempo. “Apreciar a arte hoje é um ato de autoidentificação e altruísmo”.