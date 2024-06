Áreas do Lago Sul, Planaltina e Sobradinho sem energia nesta sexta (7)

Nesta sexta-feira (7), está previsto desligamento programado de energia em Planaltina, Lago Sul e em Sobradinho. O procedimento é necessário para garantir a segurança das equipes da Neoenergia que atuarão nos serviços de poda de árvores e manutenção na rede elétrica.



Em Planaltina, a energia será suspensa das 10h às 16h, no Núcleo Rural Taquara, Fazenda Nossa Senhora Aparecida. No mesmo horário, equipes da Neoenergia trabalham na manutenção da rede elétrica do Setor de Mansões Dom Bosco, Conjuntos 01, 02 e 03, no Lago Sul.

Em Sobradinho, o desligamento está programado para ocorrer das 9h às 15h, abrangendo a SDMC Quadra 02, Lotes 41, 47, 49, 51, 53, 54 e 62.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.