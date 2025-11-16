Ação da campanha Novembro Azul tem dois dias de atendimentos gratuitos na Esplanada dos Ministérios

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promoverá, na próxima terça (18) e quarta-feira (19), das 8h às 14h, a campanha Novembro Azul, em alusão à prevenção e ao combate ao câncer de próstata.

Além da assistência jurídica e psicossocial, a Defensoria oferecerá exames gratuitos de DNA para o reconhecimento voluntário de paternidade. Órgãos e instituições parceiras também disponibilizarão atendimentos voltados à saúde, ao bem-estar, ao mercado de trabalho e à promoção da cidadania da população em situação de vulnerabilidade, entre outros.

Para a defensora pública-geral substituta, Bárbara Nunes, a DPDF precisa chegar aonde as pessoas estão. “O Novembro Azul é uma oportunidade para falar de saúde e prevenção, mas também de direitos. Nosso objetivo é oferecer atendimento integral à população, unindo orientação jurídica e serviços que valorizam a cidadania e a vida”, afirmou.

Novembro Azul

O Novembro Azul é uma campanha que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Criada na Austrália, em 2003, a iniciativa se tornou referência mundial na promoção da saúde do homem.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)