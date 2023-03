Arapoanga ficará sem água nesta quinta-feira (16)

A Caesb esclarece que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário

A região do Arapoanga ficará sem fornecimento de água nesta quinta-feira (16) para a realização de serviços de melhoria do sistema de abastecimento local. Os serviços serão realizados das 8h às 23h59.

Ainda assim, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) esclarece que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Assim, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.