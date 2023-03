Novacap terá que pagar indenização a motorista que teve carro atingido por bloco de concreto

O órgão deverá pagar R$ 1.180 referentes ao conserto do veículo

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a indenizar o motorista que teve o carro atingido por um bloco de concreto que despencou do “Buraco do Tatu”, viaduto embaixo da Rodoviária do Plano Piloto, em outubro de 2021.

No carro atingido estavam o motorista e a esposa, que não se feriram, o motorista conseguiu reduzir a velocidade e estacionar o veículo na via, sem causar acidentes. Logo em seguida, o veículo foi removido por guincho.

Os policiais militares informaram que não foi possível verificar se o objeto foi arremessado ou se desprendeu da estrutura do viaduto.

A Companhia havia recorrido da decisão em primeira instância, argumentando que a manutenção do viaduto é de competência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No entanto, a tese não foi aceita pela Justiça.