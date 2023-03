PRF salva rapaz com manobra de Heimlich no Gama

A técnica de primeiros socorros vem sendo amplamente difundida dentro dos Cursos de Formação Policial da PRF

Um rapaz que se engasgou com um pedaço de carne teve sua vida salva por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que aguardava o lanche em um estabelecimento comercial no Gama-DF. O caso ocorreu no dia 7 de março, e as imagens vieram à tona hoje.

Pessoas que estavam no local pediram ajuda dos policiais para ajudar o rapaz, e rapidamente um dos agentes iniciou a manobra de Heimlich, que consiste em movimentos para desobstrução das vias aéreas superiores. Em poucos segundos, o jovem expeliu o pedaço de carne e conseguiu voltar a respirar.

Segundo a corporação, obstruções severas das vias aéreas superiores por corpos estranhos, nesse caso o pedaço de carne, podem ocasionar a perda de consciência das vítimas e, em muitos casos, levar à morte.

A técnica de primeiros socorros vem sendo amplamente difundida nos Cursos de Formação Policial da PRF, por meio da disciplina Atendimento Pré-Hospitalar.