Amanda e Rafinha conquistam título feminino do Brasília Open de Futevôlei

Neste sábado (21), as atletas Amanda e Rafinha conquistaram o título feminino do Brasília Open de Futevôlei, na Arena BRB, ao lado do Estádio Mané Garrincha. A dupla, cabeça de chave número 1 do torneio, venceu Josy e Ray (#3) por 2 sets a 0, com parciais de 18 a 12 e 18 a 14.

A competição, que conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), segue neste domingo (22). Pela manhã, a partir das 9h, serão realizadas partidas amadoras; à tarde, das 15h em diante, haverá os confrontos decisivos da categoria profissional masculina.

“Brasília mostra, mais uma vez, que está preparada para sediar grandes eventos esportivos, inclusive no segmento de praia e areia, que cresce a cada ano”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “O sucesso do Brasília Open reforça nosso compromisso com a democratização do esporte e com o incentivo à prática esportiva de alto rendimento e participação.”

A final feminina foi marcada pela consistência defensiva de Rafinha e pela eficiência nos ataques de Amanda. Josy e Ray também apresentaram bom desempenho, mas não conseguiram superar a intensidade da dupla campeã. Já na disputa pelo terceiro lugar, Natália Guitler e Vanessa (#2) superaram Monique e Mayara (#5) por 18 a 4.

Promovido pelo Instituto BRH, o Brasília Open de Futevôlei tem entrada gratuita para o público, conta com estrutura de entretenimento, área gastronômica e transmissão ao vivo pelo canal WebTV Sports, no YouTube.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer