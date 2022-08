PMDF atende ocorrência de disparo de arma de fogo

Neste domingo, 12, a PMDF foi acionada por conta de uma ocorrência de disparo de arma fogo em via pública no CONIC

Na madrugada deste domingo, 12, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por conta de uma ocorrência de disparo de arma fogo em via pública no CONIC, na Praça Zumbi dos Palmares.

Ao chegarem no local foi realizado o contato com o solicitante, o segurança da festa. Ele indicou aos policiais quem seria o responsável pelo disparo de arma de fogo.

O homem foi identificado como militar do Exército Brasileiro.

Ele entregou a arma sem oferecer resistência e apresentou a documentação regular da arma. Ele foi apresentado na 5ª Delegacia.