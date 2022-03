Após denúncias anônimas, traficante é preso em Santa Maria

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o suspeito foi preso após diversas denúncias anônimas de tráfico em duas casas do condomínio

Na noite da última segunda-feira (28), um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na quadra 02, Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi preso após diversas denúncias anônimas de tráfico em duas casas do condomínio.

Ao chegarem na primeira casa, foram localizadas pequenas porções de drogas, uma arma de fogo, uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito. Com o auxílio dos cães da corporação, ainda foram encontrados três tabletes de drogas.

Já na segunda casa, foi encontrado quatro porções de cocaína, uma balança de precisão, R$ 650 e uma máquina de cartão de crédito.

De acordo com a dona desta residência, não havia nada de ilícito na casa e que nela morava apenas ela e o filho. Durante as buscas, o homem foi encontrado escondido no banheiro.

O suspeito tem, pelo menos, 11 passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo de veículo, receptação e várias outras por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia para registro.