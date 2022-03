Homem que ameaçava vizinhos com arma é preso

Com ele, não foi encontrado nada ilegal, porém, após varredura no local, a arma, uma espingarda com numeração raspada, foi encontrada

Um homem foi preso, na noite da última segunda-feira (28), após ameaçar vizinhos com arma de fogo ilegal. O caso aconteceu na QS 833, em Samambaia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOp31) realizava patrulhamento na região, quando receberam uma denúncia sobre um homem que estava ameaçando pessoas em frente a uma distribuidora de bebidas. Leia também Bombeiros do DF se preparam para deixar Petrópolis

Vídeo: assaltante é preso na Rodoviária

Traficante que tentou fugir de abordagem é preso Ao chegarem no local, o homem foi encontrado e abordado. Com ele, não foi encontrado nada ilegal, porém, após varredura no local, a arma, uma espingarda calibre .44 com numeração raspada, foi encontrada. O homem foi levado à 26ª Delegacia de Polícia para registro.