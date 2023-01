Após ameaça, Esplanada é reaberta, mas Força Nacional protege Três Poderes

Outros veículos da Força Nacional fazem rondas pelo Eixo Monumental e se posicionam já na rodoviária de Brasília, pouco antes da entrada na Esplanada

Leonardo Martins

A Esplanada dos Ministérios foi reaberta para veículos na manhã desta quinta-feira (12) após ameaça de um novo ato golpista marcado para a tarde de ontem em Brasília.

Apesar da diminuição do policiamento, viaturas e agentes da Força Nacional seguem protegendo as entradas do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Outros veículos da Força Nacional fazem rondas pelo Eixo Monumental e se posicionam já na rodoviária de Brasília, pouco antes da entrada na Esplanada dos Ministérios.

Na quarta (11), a região foi protegida por grande contingente de policiais militares, agentes da Força Nacional e até militares do Exército. Um ato intitulado “Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder”, articulado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estava marcado para ontem.

Não houve divulgação do efetivo total por questões de segurança. Também não houve registro de manifestantes no local.

Além da Força Nacional, havia helicóptero e ônibus da Polícia Militar do DF que também foram estacionados no gramado em frente ao Congresso Nacional, para fazer a segurança do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, não há previsão de nova operação policial na região por parte da Secretaria da Segurança Pública do DF.