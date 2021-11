Após 3ª dose, Ibaneis quer liberar uso de máscaras em locais fechados

A gente espera que essas doses cheguem para que possamos avançar na vacinação e liberar, em breve, o uso da máscara também em ambientes fechados. Estou muito confiante”, afirmou o mandatário

Na manhã desta quinta-feira (18), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse estar confiante para liberar o uso de máscaras em locais fechados após a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 18 anos. “A gente espera que essas doses cheguem para que possamos avançar na vacinação e liberar, em breve, o uso da máscara também em ambientes fechados. Estou muito confiante”, afirmou o mandatário.

As declarações do governador ocorreram durante o evento de inauguração da Unidade Básica de Atendimento (UPA) no Riacho Fundo II. Ibaneis Rocha afirmou ainda que a decisão deve ocorrer pós o Dia D da vacinação na capital, marcado para o próximo sábado (20).

No DF, cerca de 90% da população do Distrito Federal acima dos 12 anos de idade já tomou pelo menos a primeira dose ou dose única da vacina contra a covid-19, mas estima-se que pouco mais de 200 mil pessoas ainda não iniciaram o ciclo de imunização. No próximo sábado (20), este público estará no foco do Dia D de vacinação.

“Dia D está marcado. A gente espera o comparecimento das pessoas para completar o ciclo de vacinação e avançar na liberação de outras restrições que ainda existem”, afirmou Ibaneis Rocha.

Com o apoio de outras secretarias de governo e das administrações regionais , o Dia D acontecerá em espaços com ampla circulação de pessoas, das 9h às 17h, em locais públicos no Gama, Planaltina, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Guará, Taguatinga, SIA, Samambaia e Santa Maria.