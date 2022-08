Apartamento pega fogo no Sudoeste e assusta moradores e vizinhos

Três adultos e três cachorros estavam dormindo no apartamento quando o fogo começou, mas ninguém ficou ferido

Na manhã desta quarta-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência no Sudoeste, na SQSW 104. Três viaturas e 12 militares foram acionados para resolver a situação.

Ao chegar no local, a equipe encontrou bastante fumaça e pequenos focos de incêndio em materiais de escritório, como livros e utensílios. Um militar do CBMDF era morador do edifício e, ao perceber o que estava acontecendo, atuou rapidamente, retirando os envolvidos da cena e apagando o fogo.

No imóvel estavam três adultos e três cachorros, e ninguém se feriu. Como estavam dormindo, só perceberam o fogo quando uma das pessoas acordou e sentiu o cheiro de queimado. Moradores de outros edifícios e quem passava pelo local afirmaram que o fogo podia ser visto na sacada do apartamento, onde estava armazenado o material.

Após apagar o fogo, o CBMDF realizou a ventilação tática do ambiente, buscando retirar toda a fumaça do interior do apartamento.