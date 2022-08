PCDF prende dupla que cometeu roubo com requintes de crueldade no Cruzeiro

A vítima foi atingida pelos criminosos com uma barra de ferro quente na barriga, nos braços e na mão, reagiu e foi esfaqueada.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prenderam, na noite deste domingo (07), dois homens, de 35 anos, suspeitos de esfaquear e queimar um homem, de 32 anos, durante assalto na região do Cruzeiro. A dupla levou cerca de R$150 da vítima.

O crime ocorreu por volta das 15h de domingo (07), nas proximidades da passarela que liga o Cruzeiro ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). De acordo com o delegado chefe da 3ª DP, Douglas Fernandes, a vítima tinha como destino a Feira dos Importados, e portava uma quantia em espécie para efetuar a compra de um aparelho celular.

No trajeto, enquanto passava pela passarela, a vítima foi surpreendida pelas costas e atingida por um dos criminosos com uma barra de ferro quente. Vários golpes foram desferidos na barriga, nos braços e na mão da vítima que reagiu. Razão pela qual o outro criminoso atingiu o homem na barriga, com um golpe de punhal.

Após a violência a dupla conseguiu levar a carteira da vítima e a quantia de R$150 reais em espécie. Os criminosos fugiram do local e chegaram a trocar de roupa em seguida. Já a vítima conseguiu alcançar um bar nas proximidades e pedir socorro.

O homem de 32 anos, foi encaminhado para o Hospital de Base de Brasília (HBB), onde levou pontos na região da barriga e passa bem. A vítima conseguiu passar informações à polícia que possibilitaram a localização dos criminosos.

A dupla de criminosos foi localizada nas proximidades de um supermercado na região do SIA. Os policiais também encontraram as roupas utilizadas pelos assaltantes durante a ação, além da barra de ferro e do punhal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, os criminosos foram conduzidos à delegacia, presos em flagrante pelo crime de roubo qualificado e caso sejam condenados deverão pegar uma pena de até 15 anos de prisão.