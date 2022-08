Homem é esfaqueado pelas costas e morre em Ceilândia

A polícia isolou o local até a chegada da perícia e apreendeu a faca usada para cometer o crime, que estava jogada no chão

Na manhã desta segunda-feira (8), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de assassinato em Ceilândia-DF, próximo ao Colégio JK. O homem foi encontrado morto após levar uma facada nas costas.

Os policiais isolaram o local até a chegada da perícia e apreenderam a faca usada para cometer o crime, que estava jogada no chão. Porém, ainda não há informações sobre o assassino ou a identidade da vítima. A Polícia Civil do Distrito Federal assumiu a investigação do caso.