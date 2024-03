Anunciada licitação para obras de pavimentação e drenagem em Santa Maria

Procedimento visa melhorar a infraestrutura para mais de 700 famílias, com investimento na casa dos R$ 5,7 milhões

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) lançou aviso de licitação eletrônica com vistas à seleção de empresa de engenharia especializada para projeto de pavimentação asfáltica e sistemas de drenagem pluvial na região da QR 119, em Santa Maria. A iniciativa conta com valor máximo estimado de R$ 5.767.967,28. O objetivo faz parte de um esforço para atender às necessidades de infraestrutura da comunidade local. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de segunda-feira (11).

Essa ação é uma resposta direta às solicitações feitas por órgãos estatais e por entidades representativas da comunidade, bem como movimentos sociais. O foco é beneficiar diretamente 704 famílias que residem na área e são beneficiárias do programa habitacional do Governo.

“Esta obra é a materialização do compromisso da Novacap com o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população”, disse o presidente da Novacap, Fernando Leite.

A iniciativa não visa somente suprir uma demanda antiga por melhorias na infraestrutura urbana da região, mas também se alinha com os esforços contínuos do Governo do Distrito Federal (GDF) para promover a qualidade de vida de seus cidadãos. A expectativa da Novacap é minimizar os impactos decorrentes da ausência de pavimentação e de um sistema de drenagem adequado, condições que afetam a comunidade durante o período chuvoso e de seca.

O processo de licitação está programado para ocorrer em 2 de abril de 2024, às 9h, seguindo o critério de menor preço em modo de disputa fechado. Interessados podem acessar o edital e seus anexos para mais detalhes nos sites oficiais www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br, garantindo, assim, transparência e ampla participação no processo licitatório.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Departamento de Compras da Novacap, pelos telefones 3403-2321 e 3403-2322 ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da Novacap