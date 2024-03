Neoenergia apoia CEB na iluminação de Brasília

Distribuidora está doando e instalando mais de 2,5 mil lâmpadas de LED, mesmo não sendo responsável pela iluminação pública no DF

A Neoenergia está doando e instalando, por meio de um Termo de Cooperação Técnica com a CEB Ipes, cerca de 2.600 lâmpadas LED para a capital federal, mesmo não sendo responsável pelo serviço de iluminação pública no Distrito Federal. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O projeto proporcionará uma redução de aproximadamente 50% do consumo de energia das vias públicas atendidas, melhorando a qualidade da iluminação e promovendo maior segurança e conforto. Além disso, as novas luminárias duram cerca de 2,5 vezes mais em comparação às lâmpadas de vapor metálico e sódio, reduzindo significativamente despesas com manutenção.

A economia prevista é de 1 milhão de kWh por ano e a redução de demanda no horário de pico é de 206 kW. Esse ganho proporciona uma redução aproximada de R$ 600 mil aos cofres públicos por ano. Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, as luminárias vão atender os Eixos L e W, a subida da Ponte JK e a Estrada Parque Contorno (EPCT), na DF-001.

O trabalho da Neoenergia para a troca dessas 2.600 lâmpadas começou em janeiro e segue até maio. “Muito embora a responsabilidade sobre a iluminação pública do Distrito Federal seja da CEB Ipes, estamos nos esforçando para ajudar a empresa a melhorar a iluminação da cidade, trazendo bem-estar e segurança para os brasilienses, além de estimular o uso eficiente de energia no poder público”, explica Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia.

Papel de cada empresa – Desde que a Neoenergia assumiu a distribuição de energia no DF, em março de 2021, é comum surgirem dúvidas em relação aos serviços prestados pelas empresas que atuam no setor. Para demandas que envolvam o fornecimento de energia em residências, comércios e indústrias, o brasiliense deve acionar a concessionária pelo telefone 116, ou pelos demais canais de atendimento, como o WhatsApp (61 3465-9318), o aplicativo “Neoenergia Brasília”, o Twitter (@neoenergiabsb) ou presencialmente nas agências do Paranoá, de Planaltina, de São Sebastião, de Taguatinga, de Samambaia e do Lago Sul, além dos sete postos do Na Hora.

Já a CEB Ipes é responsável pelo serviço de iluminação pública de todo DF, desde manutenção até modernização e ampliação do parque de postes e lâmpadas. Se a população identificar lâmpadas queimadas e a necessidade de manutenção de postes de iluminação pública, a CEB Ipes deve ser acionada por meio do telefone 155, do aplicativo “Ilumina DF” ou pelo site www.ceb.com.br.

