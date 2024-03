Aberto processo seletivo para pós-graduação em cirurgia de coluna

Especialização da Escola Superior de Ciências da Saúde será realizada em 12 meses, com carga horária semanal de 60 horas

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) divulgou processo seletivo com oportunidade para ortopedistas que tenham interesse na área cirúrgica. Em sua segunda edição, o edital especifica que, para se candidatar, é necessário que o especialista tenha feito um ano adicional de residência médica em ortopedia e traumatologia, com ênfase na coluna.

A especialização oferece apenas uma vaga, e será realizada no cenário de prática do Hospital da Região Leste (HRL), referência em cirurgia de coluna na rede pública do Distrito Federal. O treinamento em serviço é constituído de 60 horas semanais, com duração de 12 meses. Ao todo, serão 2.880 horas para garantir o título de pós-graduação lato sensu e extensão.

Considerada uma área sensível, a cirurgia de coluna requer que o profissional esteja preparado para as mais diversas situações, tratando desde um problema de saúde que acomete grande parte da população, até um acidente sofrido que demande intervenção cirúrgica de urgência.

“Disponibilizamos uma única vaga porque é uma área muito especializada e o número de procedimentos é limitado”, explica a coordenadora dos cursos de pós-graduação lato sensu e extensão da Escs, Vanessa Dalva Guimarães. “Após concluir a especialização, os profissionais estarão aptos a realizar qualquer procedimento, pois vão adquirir uma técnica operatória apurada, para que não ocorra nenhum dano ao paciente”.

Inscrição e seleção

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e observar os documentos exigidos, como cópia do diploma de graduação e cópia do certificado de residência médica com ano adicional em ortopedia e traumatologia, além de documentos pessoais.

O processo seletivo terá apenas uma etapa, com prova teórica de 50 questões, que será aplicada no dia 20 de março. Será considerado classificado o candidato que obtiver nota maior ou igual a 20. A coordenadora conta que, apesar de se uma única vaga, a procura tem aumentado a cada ano, com pessoas do Brasil inteiro vindo ao DF.

Cronograma

→ Inscrições – 13 e 14 de março

→ Prova teórica – 20 de março

→ Resultado final – 26 de março

→ Matrícula – 27 de março

→ Início das atividades – 28 de março

*Com informações da Fepecs