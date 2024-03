Caesb fica entre as 100 mais inovadoras de TI no Brasil

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) integra o grupo de 100 empresas públicas e privadas que mais inovaram em tecnologia no ano de 2023. O ranking, divulgado pela IT Mídia, mostra a companhia em 37º lugar, ao lado de grandes empresas como Gol, Petrobrás, Globo, Claro, Embratel e Hospital Sírio-Libanês.

Neste ano, o case da Caesb mostrou a implementação de uma solução que utiliza inteligência espacial no monitoramento de ordens de serviço. O recurso informa sobre o estágio do atendimento e o deslocamento das equipes de manutenção, otimizando a movimentação e, dessa forma, aprimorando o serviço de atendimento aos clientes em campo.

Desde 2015 a Caesb tem sido reconhecida por usar a tecnologia para executar projetos inovadores e, no ano passado, subiu 20 posições em relação ao ranking de 2022. Para o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, a companhia busca continuamente enfrentar os desafios do setor de saneamento e facilitar a experiência do usuário com a empresa. “Esse prêmio é um reconhecimento pelo esforço da Caesb e um incentivo para que continuemos nesse caminho de vanguarda de novas tecnologias”, comemora.

A premiação

A 23ª edição do prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, realizado anualmente pela IT Mídia, contou com mais de 360 inscrições de projetos liderados pelas principais empresas consumidoras e fabricantes de tecnologia do Brasil.

O ranking analisa o ambiente inovativo e o protagonismo da área de TI em inovação nas maiores empresas do país. Por meio da avaliação de analistas de mercado, a premiação reconhece as companhias com iniciativas de destaque no último ano.

Após a avaliação dos resultados, é formado um ranking com as 100 empresas que tiveram maior pontuação, ou seja, aquelas que mostraram a melhor combinação entre processo e prática na utilização da tecnologia em benefício da inovação.

*Com informações da Caesb e Agência Brasília